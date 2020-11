Die Polizei im Neckar-Odenwald-Kreis hat drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Männer im Alter von 21, 26 und 43 Jahren sollen in der Umgebung von Mosbach und Osterburken mit Cannabisprodukten gehandelt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Es handele sich um eine erhebliche Menge. Diese soll das Trio im Raum Frankfurt beschafft und dann in der Region verkauft haben.

Der 21 Jahre alte Verdächtige war den Angaben zufolge bereits Ende August festgenommen worden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen identifizierten die Beamten zwei weitere Männer, die ebenfalls in die Geschäfte involviert gewesen sein sollen. Sie wurden Mitte Oktober festgenommen. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.