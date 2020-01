Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Wiernsheim (Enzkreis) verletzt worden, einer davon schwer. Ein Fahrer soll mit seinem Wagen am Mittwochabend an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet haben, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden Autos kollidierten, dabei überschlug sich ein Wagen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.