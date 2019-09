Weil Gäste in die Luft geschossen haben sollen, musste die Polizei am Wochenende bei gleich drei Hochzeitsfeiern in Baden-Württemberg einschreiten. Am Sonntag meldete eine Frau in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), dass „schussartige Geräusche“ von Teilnehmern eines Hochzeitskonvois abgegeben worden seien. Die Polizei kontrollierte mehrere Fahrzeuge in Fellbach und in Waiblingen. Schusswaffen wurden jedoch keine gefunden.

Am Tag zuvor fielen Schüsse bei einer Hochzeitsfeier in Waldkirch (Kreis Emmendingen). Nach Polizeiangaben wurden sie ebenfalls bei einem Korso abgefeuert. Als alarmierte Beamte eintrafen, hätten etwa 30 Menschen eine Straße mit ihren abgestellten Fahrzeugen blockiert. Polizisten konnten den Angaben zufolge eine Schreckschusswaffe beschlagnahmen. Sie war unter einem Auto versteckt.

Ermittlungen laufen auch bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall), wo sich ein ähnlicher Fall am Samstag abgespielt haben soll. Laut Polizei feuerten Teilnehmer eines Hochzeitskorsos mit 30 Autos auf einer Landstraße in die Luft. Beamte schritten ein, als die Kolonne eine Straße blockierte. In keinem der Autos konnte eine Schusswaffe gefunden werden, teilte die Polizei mit.