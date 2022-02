Wann begann die Karriere von Dr. Dre?

von Dr. Dre? Welches sind die erfolgreichsten Hits von Dr. Dre?

von Dr. Dre? Was ist über sein Privatleben und seine Familie bekannt?

und seine Familie bekannt? Was macht Dr. Dre heute?

Geburtsdatum, Größe, Kinder Vermögen – Zahlen und Fakten über Dr.Dre

Name : Dr. Dre

: Dr. Dre Bürgerlicher Name: André Romelle Young

André Romelle Young Alter : 56

: 56 Wohnort : Los Angeles / Brentwood

: Los Angeles / Brentwood Beruf : Rapper, Produzent, Unternehmer

: Rapper, Produzent, Unternehmer Körpergröße : 185 cm

: 185 cm Familienstand : verheiratet

: verheiratet Kinder : fünf Kinder. 2008 starb sein Sohn Andre Young

: fünf Kinder. 2008 starb sein Sohn Andre Young Vermögen : geschätzte 730 Millionen Euro

: geschätzte 730 Millionen Euro Instagram: Dr. Dre (@drdre)

So begann die Karriere von Dr. Dre

André Romelle Young begann 1984 regelmäßig in den Nachtclub The Eve After Dark zu gehen und arbeitete dort unter dem Künstlernamen Dr. J. als DJ. Während seiner Arbeit traf er auf Antoine Carraby, der später als DJ Yella bekannt wurde. Young benannte sich in Dr. Dre um.

Karriere als Unternehmer

In Kooperation mit der Firma Monster Cable entwickelte Dr. Dre eine Serie von Kopfhörern mit dem Namen Beats by Dr. Dre. 2014 verkaufte er Beats Electronics für drei Milliarden Dollar an Apple Inc. Dr. Dr. Dre verdiente nach Presseberichten circa 500 Millionen Dollar an dem Verkauf.

Die Top 10 Hits von Dr. Dre

Nuthin’ but a ‘G’ Thang

California Love

with Dre Day

Family Affair

Still Dre

Real N Don’t Die

Next Episode

Ain’t No Fun

My Name Is

Lil’ Ghetto Boy

Was macht Dr. Dre heute?

Dr. Dre ist heute neben der Musik vor allem als Unternehmer tätig.