Stuttgart Dokumentierte Mängel: Was bei der Heimerziehung schief lief

Dokumentierte Mängel: Was bei der Heimerziehung schief lief

Stuttgart / DPA

Über sechs Jahre lang hat das Landesarchiv ehemaligen Heimkindern geholfen, Spuren ihrer Geschichte zu entdecken. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit werden heute von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und dem Präsidenten des Landesarchivs, Gerald Maier, in Stuttgart der Presse vorgestellt. Für die Zeit von 1949 bis 1975 wurden umfangreiche Quellen ausgewertet, um Erkenntnisse über die nicht selten schlimmen Schicksale von Heimkindern in der Nachkriegszeit zu gewinnen. Eine Studie dokumentiere Mängel in der Heimaufsicht sowie zahlreiche Beispiele sexualisierter Gewalt, hieß es vorab.