Die Ausleihe von E-Books, Hörbüchern und Digitalangeboten von Zeitungen und Zeitschriften hat im Coronajahr 2020 einen starken Zuspruch erfahren. Die Anzahl der gesamten digitalen Ausleihen in Deutschland legte um 23,6 Prozent auf 46 Millionen zu, wie der Dienstleister für öffentliche Bibliotheken, Divibib GmbH am Montag in Reutlingen mitteilte. Den größten Wachstumssprung verzeichneten die E-Paper, also die Angebote von bundesweiten und regionalen Tageszeitungen sowie E-Magazine mit einem Plus von 45,5 Prozent. Die E-Books legten um 17,7 Prozent auf 30,2 Millionen Ausleihen zu.

