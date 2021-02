Zwei Männer sollen deutschlandweit Navigationsgeräte und Lenkräder aus Fahrzeugen, die auf Autozügen transportiert wurden, gestohlen haben. Der bislang ermittelte Schaden in den fabrikneuen Autos belaufe sich auf rund 600 000 Euro, teilte die Bundespolizei in Böblingen am Freitag mit. Die mutmaßlichen Diebe, 51 und 39 Jahre alt, wurden am Freitag festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt. In den Wohnungen der Männer in Niedersachsachen fanden die Ermittler Transporttaschen und Fachwerkzeuge.

Ermittler der Stuttgarter Bundespolizei hatten Mitte 2018 ihre Ermittlungen aufgenommen, mikrobiologische Spuren in den Tatautos brachten sie auf die Spuren der beiden Verdächtigen.

