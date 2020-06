Unbekannte haben aus einer Mannheimer Logistikfirma Elektronikgeräte im Wert von mindestens 100 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bauten die Diebe die Geräte aus bis zu 65 für den Transport bereitgestellten Traktoren aus, die sie zuvor aufgebrochen hatten. Die Täter hatten am Wochenende das Stahltor der Firma aufgehebelt und brachen auch mehrere Baucontainer auf. Die Polizei vermutet, dass sie das Diebesgut in einem Transporter mitnahmen, den sie vom Firmengelände stahlen. Das Fahrzeug wurde am Montag leer in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden.