Innerhalb weniger Tage haben Diebe auf einem Friedhof in Heidelberg mehrmals zugeschlagen und zahlreiche Messinglaternen von Gräbern gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Täter zwischen Montag und Mittwoch 50 Lampen erbeutet. Schon am vergangenen Wochenende hatten Diebe auf dem Friedhof im Stadtteil Kirchheim 35 Lampen erbeutet, hieß von einem Sprecher der Polizei. „Wir gehen davon aus, dass Metalldiebe am Werk waren“, sagte er. Bei den betroffenen Gräbern handle es sich sowohl um normale Gräber als auch um Urnengräber. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar, hieß es.

