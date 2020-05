Ungewöhnliche Beute haben Diebe in einem Seniorenheim in Konstanz gemacht. Aus dem Keller stahlen die Unbekannten mehrere dort abgestellte Fensterrahmen - im Wert von rund 13 000 Euro. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen vergangenem Freitag und Montagmittag.