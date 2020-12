Die Partei Die Linke hält am heutigen Samstag ihren Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) ab. Auf dem Programm stehen die Wahl der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl und die Verabschiedung des Wahlprogramms für die Landtagswahl, wie eine Sprecherin der Partei mitteilte. Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger soll eine Rede halten.

Nominiert für die Wahl zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl ist Landessprecherin Sahra Mirow. Sie wurde zuvor vom Landesausschuss der Partei vorgeschlagen. Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie trifft sich nur ein Teil der Delegierten in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen. Ein weiterer Teil wird online am Parteitag teilnehmen. In Baden-Württemberg wird am 14. März 2021 ein neuer Landtag gewählt.