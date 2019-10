Milde Luft und Herbstsonne begrüßen am Mittwoch große Teile Baden-Württembergs. Die Temperaturen können bis zu 20 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag ist demnach an Flussniederungen aber mit dichtem Nebel zu rechnen, an der Donau bleibt es mancherorts ganztags trüb. In der Nacht zum Donnerstag bilden sich laut DWD erneut Nebel und dichtere Wolken, es bleib aber meist trocken.

