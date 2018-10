Glosse Die Gummibärchen-Mafia

Berlin / Stefan Kegel

Süßes oder Saures! Was am kommenden Mittwoch wie jedes Jahr so unschuldig gummibärig-schokoladig daherkommt, zeigt seine böse Fratze erst, wenn man ganz genau hinschaut. Die Deutsche Anwaltshotline hat das getan und kommt zu einem beunruhigenden Befund: Genau genommen ist die Androhung eines Streiches bei einer Verweigerung von Süßigkeiten strafrechtlich nichts anderes als nackte Erpressung. Peng.

Mit dem Anfertigen skurriler Masken und Kostüme und dem Herumschicken ihrer lieben Kleinen zu Halloween tun Eltern praktisch also nichts anderes, als sie auf die schiefe Bahn zu lenken. Zuerst eine kleine Erpressung, und wenn das nicht hilft, wird Zahnpasta auf die Türklinke geschmiert. Und im nächsten Jahr vielleicht der Briefkasten gesprengt. Mindestens. So läutet ein deutschlandweit einsickernder irisch-amerikanischer Brauch Verbrecherkarrieren schon im frühen Kindesalter ein.

Allerdings leiden nicht nur die Kinder, die ihre Zukunft hinter Gittern schon mal vorplanen können. Sondern auch Eltern, die ihnen die Streiche ermöglichen. Bei zugeklebten Schlössern oder zerkratzten Türen haftet der Minderjährige zivilrechtlich für bis zu 30 Jahre. Und die Eltern sind strafrechtlich wegen Verletzung der Aufsichtspflicht dran. Immerhin hat Halloween dann seinen Zweck erfüllt: Der Grusel dauert extra lang.