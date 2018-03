Baden-Württemberg Die Aufreger der Woche: Rocker, Rechte und ein Betrunkener

Ulm / dna

Ein Betrunkener Schwabe am Flughafen hat die Leser diese Woche bewegt. Und sonst? Es gab Ärger bei der SPD und der AfD.

Zu betrunken: Flug verpasst

Einen richtig schlechten Tag hat diese Woche ein 67-Jähriger aus Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) erwischt. Eigentlich wollte der Mann am Frankfurter Flughafen in einen Urlausbflieger nach Thailand steigen – blieb aber in der Sicherheitskontrolle hängen weil er zwei Flaschen Wein im Handgepäck hatte. Kurzerhand trank er die beiden Flaschen leer – und musste trotzdem am Boden bleiben.

„Wilde Hilde“ stößt eigene Partei vor den Kopf

Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat bei der Wahl eines neuen Kreisvorsitzenden für die SPD im Alb-Donau-Kreis heftige Kritik auf sich gezogen. Sie machte gegen den erst 18-Jährigen Kandidaten Stimmung – und verärgerte ihre Parteifreunde damit.

Entführer des Sohns von Reinhold Würth gefasst

Spezialkräfte der Polizei haben in Hessen den mutmaßlichen Entführer des Industriellen-Sohns Markus Würth geschnappt. Der Sohn des Schrauben-Milliardärs Reinhold Würth war im Juni 2015 in Hessen aus einer Wohngruppe für Behinderte entführt worden und wenig später wieder frei gekommen.

„Stadtspaziergang“ von Erziehern verursacht für Streit

Um auf ihre Forderungen in den den aktuell Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst aufmerksam zu machen, haben Erzieherinnen und Erzieher am Mittwoch einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Auslöser für einen Streit mit den Eltern: Sie haben die Kindergartenkinder mitgenommen.

Warum die Erzieher die Aktion gemacht haben, was die Menschen in der Stadt dazu gesagt haben und ob die Kinder den Spaziergang eher gut oder – all das verrät eine Erzieherin im Video.

Sex auf dem Parkplatz: Ärger ums Verbotsschild

Da wollte jemand ganz sicher gehen, dass sein Anliegen auch Gehör findet. Unbekannte haben auf einem Parkplatz nahe des Donaubads in Neu-Ulm ein Schild aufgestellt, auf dem zu lesen ist: „Das ist ein Parkplatz...und kein Fickplatz“. In der Stadt fühlt sich niemand zuständig.

AfD-Abgeordneter aus Heidenheim verbreitet geklaute Adressen

Eine weitere Enthüllung aus dem Kosmos der Landtags-AfD: Die Kollegen unserer Partnerzeitung „Heidenheimer Zeitung“ haben herasugefunden, dass der Heidenheimer Landtagsabgeordnete Heiner Merz eine Liste mit geklauten Adressen an Parteifreunde verschickt hat. Darauf stehen laut Merz die Namen von Mitgliedern der Antifa, also extrem linker Gruppen. Seine Parteifreunde fordert Merz auf, die Menschen auf der Liste im Ort bekannt zu machen und beim Arbeitgeber zu denunzieren.

Schwäbisch Hall: Mit Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen

Zwei Betrunkene haben in Schwäbisch Hall mit Schreckschusswaffen geschossen. Dabei zielte ein 52-Jähriger auf das Gesicht eines 22-Jährigen. Der hatte zuvor ebenfalls herum geschossen.

Razzia gegen Rocker auch in der Region

Die Polizei hat am Dienstag in drei Bundesländern Gebäude durchsucht – unter anderem auch in Crailsheim und Gerabronn. Die Durchsuchungen waren Teil einer Aktion gegen die türkisch-nationalistische Rockergruppe „Osmanen Germania“.

ÖPNV-Gebühr für alle: Leser sind geteilter Meinung

Ein Ulmer Verein hat vorgeschlagen, Tickets für den ÖPNV in der Stadt abzuschaffen und stattdessen eine Gebühr von jedem Bürger zu verlangen.

Die Meinung unserer Leser schwankt von Begeisterung bis Entsetzen. In einer Onlineabstimmung fanden 48 Prozent die Idee gut, 44 Prozent klickten „Schlecht“ an.

Chaos im Finanzamt Baden-Württemberg

Die Affäre um falsche Lohnsteuerzahlungen durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) weitet sich aus. Die Behörde in Fellbach hat nicht nur zwischen 2008 und 2014 Lohnsteuer für öffentliche Bedienstete doppelt abgeführt. Davor wurden nach neuen Erkenntnissen Lohnsteuerbeträge offenbar zum Teil gar nicht entrichtet.

Und übrigens....

... die Linie 1 macht zu.

Die Eckkneipe am Ulmer Bahnhof schließt Ende März nach 22 Jahren. Wir waren nochmal dort und haben uns die Stimmung angeschaut.

Wildschwein rennt im Aalener Krankenhaus rum

„Kommt ein Wildschwein ins Krankenhaus...“ Klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes, ist aber im Ostalbklinikum in Aalen so passiert. Dorthin hatte sich am Dienstag ein Wildschwein verirrt – ohne Happy-End: Am Ende wurde das Tier erschossen.

Wie sich herausgestellt hat, war das Schwein zahm. Es wurde als Frischling von einer Familie aus Weißenhorn aufgezogen und hieß Olaf.