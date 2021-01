Am 27. Januar 2020 um 23.49 Uhr verschickte das bayerische Gesundheitsministerium eine Pressemitteilung. Der ungewöhnliche Zeitpunkt spät in der Nacht wies darauf hin, dass die Nachricht wichtig war. Deren Inhalt: In Deutschland wurde die erste Ansteckung mit dem Coronavirus nachgewiesen; bei dem...