Rund 30 Jahre nach dem Ende der „Schwarzwaldklinik“ sind die damaligen Drehorte noch immer gefragte Touristen- und Ausflugsziele. Die Originalschauplätze der in den 1980er Jahren entstandenen Fernsehserie seien vor allem in der Sommersaison gut besucht, sagte ein Sprecher der Schwarzwald-Tourismus-Gesellschaft in Freiburg. Gezielt beworben würden sie nicht. Besonders interessiert seien Besucher unter anderem an der Klinik in Glottertal bei Freiburg. Das Gebäude, das auch im realen Leben ein Krankenhaus ist, war die Außenkulisse der ZDF-Serie.

Die „Schwarzwaldklinik“ ist nach Angaben des ZDF die bis heute populärste und erfolgreichste deutsche Fernsehunterhaltungsserie. Sie startete 1985 und erreichte weltweit ein Millionenpublikum. Die letzte reguläre Folge wurde Ende März 1989, also vor rund 30 Jahren, ausgestrahlt. An den Drehorten im Schwarzwald löste die Krankenhausserie in den 80er und 90er Jahren einen Touristenboom aus.

