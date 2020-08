Die Diakonie in Baden hat 2019 mehr als 1,5 Millionen Euro Spenden erhalten. Das waren etwa fünf Prozent mehr als 2018, wie die das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche am Mittwoch mitteilte. Bundesweit seien im vergangenen Jahr rund 23,9 Millionen Euro Spenden zusammengekommen. Zusätzlich habe die Diakonie öffentliche Mittel der Bundesregierung, der EU und der Vereinten Nationen in Höhe von 16,3 Millionen Euro erhalten. Die bundesweite Katastrophenhilfe der Diakonie bewilligte im vergangenen Jahr 122 Hilfsprojekte in 32 Ländern.