49-Euro-Ticket soll an den Erfolg des 9-Euro-Tickets vom Sommer 2022 anknüpfen. Seit dem 3. April 2023 kann man das Ticket kaufen. Ab Mai ist es gültig.

Gilt das 49-Euro-Ticket bundesweit? Wo gilt das 49-Euro-Ticket nicht? Kann man mit dem Deutschlandticket auch ICE fahren? Welche Züge kann ich mit dem 49-Euro-Ticket nehmen? Gilt das Deutschlandticket in Flixtrain und Fernbus? Diese Fragen beantworten wir im Artikel.

Gilt das 49-Euro-Ticket bundesweit?

Ja, das 49-Euro-Ticket gilt bundesweit, also in ganz Deutschland in allen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs (z.B. Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder S-Bahn) in der zweiten Klasse.

Wo gilt das 49-Euro-Ticket nicht? Kann man mit dem Deutschlandticket auch ICE fahren?

Das Deutschlandticket gilt nur im Nahverkehr, also für die Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Das heißt, es gilt nicht für folgende Züge:

ICE

IC

EC

Welche Züge kann ich mit dem 49-Euro-Ticket nehmen?

Das Deutschlandticket für 49 Euro ist im Nah- und Regionalverkehr gültig. Das bedeutet unter anderem in folgenden Zügen:

U-Bahn

S-Bahn

Straßenbahn

Busse

Regionalexpress (RE)

Regionalbahn (RB)

Interregioexpress (IRE)

Flixtrain und Fernbus: Gilt das Deutschlandticket?

In manchen Zügen der Deutschen Bahn wie Regionalexpressen gilt das Deutschlandticket. Im Fernverkehr der Bahn nicht. Außerdem gilt das Ticket nicht im Fernbus oder bei Anbietern wie Flixtrain.