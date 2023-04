Ab dem 1. Mai können Menschen in Deutschland mit dem 49-Euro-Ticket bundesweit den Nahverkehr nutzen. Das Deutschlandticket ist damit der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Das konnte man ohne Abo für einen Monat kaufen.

Kann man das 49-Euro-Ticket einmalig kaufen? Ist beim Deutschlandticket ein Abo nötig? Wann kann man das 49-Euro-Ticket kündigen? Wir beantworten die Fragen im Artikel.

49-Euro-Ticket einmalig kaufen: Kann ich das 49-Euro-Ticket monatlich kaufen?

Anders als das 9-Euro-Ticket ist das 49-Euro-Ticket nur im Abo erhältlich. Das heißt, es ist nicht möglich, das Deutschlandticket einmalig nur für einen Monat zu kaufen.

Kündigung des Deutschlandtickets: Wann kann man das 49-Euro-Ticket kündigen?

Das Deutschlandticket ist also als Jahreskarte erhältlich. Kündigen kann man das 49-Euro-Ticket bis zum 10. des Monats bis zum Ende des Monats. Das Ticket ist also monatlich kündbar. Denkbar ist also auch, das Abo bereits nach einem Monat zu beenden. Wie und wo man das Ticket kündigen kann, hängt davon ab, wo man es gekauft hat. Bestellt man das Deutschlandticket zum Beispiel über die App oder Webseite der Deutschen Bahn, kann man im Abo-Portal kündigen.