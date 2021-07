Basketball-Turnier der Männer bei Qualifikationsturniers in Kroatien hatte sich die deutsche Nationalmannschaft einen Platz für Olympia gesichert und ist nach 13 Jahren wieder bei Sommerspielen dabei. Über die Herangehensweise seiner Mannschaft bei dem großen Turnier hat Cheftrainer Henrik Rödl eine klare Vorstellung: „Wir möchten in Tokio natürlich die mannschaftliche Geschlossenheit, den Teamgeist zeigen, der uns in Split letztlich den Erfolg gebracht hat. Wir sind bereit, es kann losgehen.“ Dasderbei Olympia 2021 ist am Samstag gestartet. Am Sonntag greift Deutschland ins Geschehen ein. Als Sieger desin Kroatien hatte sich die deutsche Nationalmannschaft einen Platz fürgesichert und ist nach 13 Jahren wieder beidabei. Über die Herangehensweise seiner Mannschaft bei dem großen Turnier hat Cheftrainereine klare Vorstellung: „Wir möchten in Tokio natürlich die mannschaftliche Geschlossenheit, den Teamgeist zeigen, der uns in Split letztlich den Erfolg gebracht hat. Wir sind bereit, es kann losgehen.“

In die selbe Kerbe schlägt auch NBA-Profi Isaac Bonga: Er sieht den guten Zusammenhalt als größte Stärke der deutschen Basketballer bei den Olympischen Spielen in Tokio. „Wir sind eine echte Einheit und eine wirklich lustige Truppe“, sagte der 21 Jahre alte Profi der Washington Wizards der „Rheinischen Post“. Dabei würden Kapitän Robin Benzing sowie Andreas Obst und Lukas Wank „gern die Rolle der Klassenclowns“ übernehmen und „bringen die nötige Lockerheit in die Runde“.

Star-Allüren habe in der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl niemand. „Alle sind aber absolut auf dem Boden geblieben und niemand nimmt sich selbst wichtiger als die anderen. Das macht uns einfach aus: Wir kämpfen und spielen füreinander, kommen auch abseits des Feldes gut miteinander klar“, sagte Bonga: „Wir stehen füreinander ein und wissen, was wir können – oder eben nicht. Jeder in dieser Gruppe ist ein wichtiges Teilchen.“

Basketball-Spielplan Olympia 2021: Deutschland, Spiele, Termine und Ergebnisse in der Übersicht

Die deutsche Basketballmannschaft qualifizierte sich als letztes Team für Olympia 2021. In Gruppe B warten Italien, Australien und Nigeria auf die Deutschen.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht:

25.07.2021 (06:40) in Tokio: Italien - Deutschland

28.07.2021 (03:00) in Tokio: Nigeria - Deutschland

31.07.2021 (10:20) in Tokio: Australien - Deutschland

Die möglichen Termine der deutschen Mannschaft bei Olympia

Falls die deutsche Mannschaft es schafft, sich für die Endrunde von Olympia zu qualifizieren, wären das die möglichen Termine für die weiteren Spiele:

Halbfinale : 05.08.2021 (06:15 oder 13.00 Uhr)

: 05.08.2021 (06:15 oder 13.00 Uhr) Finale: 07.08.2021 (04:30 Uhr)

Teilnahmen, Erfolge, Abschneiden: Deutschlands Basketball-Geschichte bei Olympischen Spielen

Die Sportart Basketball der Männer gehört seit 1936 offiziell zum Programm der Olympischen Spiele. Deutschland nahm seitdem im Basketball an insgesamt fünf Olympischen Spielen teil. Bisher allerdings noch ohne Medaille – die beste Platzierung der Herren war Platz 7 in Barcelona 1992. Im Hinblick auf Olympia 2021 stellt sich die Frage: Wird Deutschland dieses Mal aufs Siegertreppchen steigen?