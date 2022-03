Der Deutsche Spendenrat stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) die Spendenbilanz für das unter anderem durch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geprägte Jahr 2021 vor. Im Vorjahr 2020 hatten die Menschen in Deutschland deutlich mehr Geld gespendet als früher: Mit insgesamt 5,4 Milliarden Euro war das Spendenniveau laut Spendenrat im Vergleich zu 2019 um etwa fünf Prozent gewachsen. Besonders großzügig hatten sich die Spenderinnen und Spender demnach 2020 während der beiden Lockdowns gezeigt, insbesondere in der ohnehin schon spendenstarken Vorweihnachtszeit.

Der Spendenrat ist der Dachverband von rund 70 gemeinnützigen Organisationen. Die „Bilanz des Helfens“ gibt es seit 2005. Sie wird vom Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag des Spendenrats erstellt.