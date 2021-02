Die Tumorspezialisten Robert Zeiser von der Uniklinik Freiburg sowie Nikolas von Bubnoff von der Universität Lübeck erhalten den Deutschen Krebspreis 2021. Dies teilte das Universitätsklinikum Freiburg am Mittwoch mit. Gewürdigt werde Zeisers und von Bubnoffs Forschung, die wesentlich dazu beitrage, dass schwere Komplikationen nach einer Stammzelltransplantation besser kontrolliert werden könnten. Die Preisverleihung sei im Sommer geplant. Beide erhalten die Auszeichnung in der Sparte Translationale Forschung.

Gleichfalls wird der Chirurg Markus Büchler von der Uniklinik Heidelberg für seine Arbeiten zur Verbesserung der Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebs mit dem renommierten Preis geehrt. Er wird in der Sparte klinische Forschung ausgezeichnet. Der Preis zählt zu den höchsten Auszeichnungen in der Onkologie und wird jährlich in mehreren Bereichen vergeben, wie das Universitätsklinikum Heidelberg mitteilte. Jede Kategorie sei mit 7500 Euro dotiert.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-288375/2