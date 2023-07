Die Deutsche Bahn (DB) plant, ab Oktober 2024 einen neuen ICE auf ausgewählten Strecken einzusetzen. Der ICE L, entwickelt vom spanischen Hersteller Talgo, wird die Fernverkehrsflotte der DB erweitern und soll den Fahrgästen ein neues Maß an Technologie, Komfort und Effizienz bieten. Hier sind einige Fakten und Zahlen zum Neuzugang:

Einstieg ohne Treppen auf Gleishöhe

Vorbei mit dem erhöhten Einstieg in den ICE über Treppen: Der stufenlose Einstieg an allen Türen des ICE L wird den Fahrgästen, einschließlich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, erleichtern. Zusätzlich bietet der Zug Platz für Rollstuhlfahrer:innen mit drei Plätzen, die über elektrisch-höhenverstellbare Tische verfügen.

18 Zugwägen mit 230 km/h – Der neue ICE-L

Die DB hat insgesamt 23 ICE L-Züge bestellt, die schrittweise ab Ende 2024 in Betrieb gehen werden. Jeder Zug besteht aus einer Mehrsystemlok und 17 Reisezugwagen, darunter ein Steuerwagen. Dies ermöglicht den Einsatz des ICE L sowohl innerhalb Deutschlands als auch im grenzüberschreitenden Verkehr. Die Züge bieten insgesamt 562 Sitzplätze, davon 85 in der 1. Klasse und 477 in der 2. Klasse. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h werden die ICE L-Züge die Reisezeiten verkürzen und eine schnelle und bequeme Verbindung für die Fahrgäste ermöglichen.

Die Ausstattung der Züge umfasst verschiedene Annehmlichkeiten wie WLAN, Onboard-Unterhaltung (ICE-Portal), Infomonitore mit Echtzeitdaten, acht Fahrradstellplätze pro Zug, ein Restaurantwagen mit Sitzgruppen und Stehtischen sowie abgetrennte Bereiche für Kleinkinder und Familien.

ICE Deutsche Bahn So wird der neue ICE-L aussehen Bilderstrecke öffnen

Erster Einsatz auf Strecke zwischen Berlin und Amsterdam

Der ICE L wird ab Oktober 2024 zunächst auf der Verbindung Berlin-Amsterdam im Zwei-Stunden-Takt eingesetzt. Ab Juni 2025 sollen alle Verbindungen auf dieser Strecke mit dem ICE L bedient werden. Zukünftig werden die Züge auch auf den touristischen Strecken nach Sylt und Oberstdorf verkehren, voraussichtlich ab 2026.

Die Bahn als klimafreundliche Art zu Reisen

Der ICE L ist laut der DB umweltfreundlicher und energieeffizienter gestaltet. Die Wagenkästen in Leichtbauweise und die aerodynamisch optimierte Fahrzeugaußenform tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Der ICE L wird die alten Intercity-1-Züge ersetzen und somit eine Modernisierung der Fernverkehrsflotte der DB ermöglichen.

Talgo aus Spanien gewinnt europäischen Wettbewerb um den attraktivsten Zug

Die DB hat Talgo als Hersteller für den ICE L ausgewählt, nachdem das spanische Unternehmen in einem europäischen Vergabeverfahren das attraktivste Angebot vorgelegt hatte. Der Auftrag für die ersten 23 Züge hat einen Wert von rund 550 Millionen Euro. Der Vertrag ist Teil eines Rahmenvertrags über bis zu 100 Einheiten, der 2019 abgeschlossen wurde.