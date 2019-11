Wegen einer Ratte im Passagierraum ist ein Inlandsflug in Indien mit knapp zwölf Stunden Verspätung gestartet. Das berichteten örtliche Medien.

Demnach sollte der Air-India-Flug am frühen Sonntagmorgen vom südlichen Hyderabad in Richtung Visakhapatnam an der Ostküste des Landes fliegen, als das Nagetier in der Kabine gesichtet wurde. Die Passagiere mussten demnach am Flughafen warten, bis die Mitarbeiter der Airline das Tier aus der Maschine entfernt hatten. Nach einer Desinfektion hätten die Fluggäste schließlich an Bord gehen können.

Air India bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Vorfall, nannte aber keine weiteren Details. Die Sache werde untersucht, hieß es.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Ratte in Indien den Flugverkehr stört. Schon 2017 hatte sich wegen eines Nagers an Bord ein Flug von der Hauptstadt Neu-Delhi in die US-Westküstenstadt San Francisco verspätet.

"Times of India"

Tweet eines Passagiers