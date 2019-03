Flugverkehr Der Mythos Concorde lebt

Zu ihrem letzten kommerziellen Flug hob die Concorde am 24. Oktober 2003 von New York Richtung London ab. © Foto: afp/Adrian Dennis

Peter Heusch

Drei Tage lang musste das Ereignis wegen dichten Nebels immer wieder verschoben worden. Doch am Nachmittag des 2. März 1969 reißt die Wolkendecke über der südfranzösischen Stadt Toulouse endlich auf und Testpilot André Turcat erhält die Startfreigabe. Vor den Augen von 200 Journalisten und Tausenden von Zuschauern hebt das schneeweiße Überschallflugzeug Concorde um 15:28 Uhr zu seinem Jungfernflug ab. Der dauerte exakt 29 Minuten und schrieb Luftfahrtgeschichte.

Den Ruf, das schönste und schnittigste Verkehrsflugzeug der Welt zu sein, eroberte sich die Concorde bereits an diesem Tag. Nicht zu vergessen ein weiterer Superlativ: Bis heute ist der elegante Jet mit der typischen Klappnase die einzige Passagiermaschine geblieben, die in die Bereiche des Überschalls vorzustoßen vermochte. Als sie 1977 sowohl bei Air France als auch bei British Airways in den Liniendienst nach New York übernommen wurde, brach eine neue Zeitrechnung an: Knapp dreieinhalb Stunden reichten fortan für einen Flug von Paris nach New York.

Champagnerbeschwingter Trip

„Königin der Lüfte“ wurde die Concorde weltweit von ihren Verehrern genannt. Und von den glühenden „Concorde-Lovern“ hat es stets ungleich mehr gegeben als begüterte Passagiere, die sich den champagnerbeschwingten Trip über den Atlantik bei doppelter Schallgeschwindigkeit leisten konnten. Schließlich schlug Ende des vorigen Jahrhunderts ein One-Way-Ticket mit gut 8000 Euro zu Buche.

Trotz solch hoher Preise und obwohl so gut wie alle Flüge ausgebucht waren, hat sich die Concorde nie rentiert. Die schöne Maschine war einfach zu durstig und zu teuer im Unterhalt. Aber bei der Concorde ging es eben immer weniger ums Geld als ums Prestige. Obwohl der Jet hartnäckig Verluste einflog, ist man bei Air France und British Airways nie auf den Gedanken gekommen, den Betrieb des umschwärmten Aushängeschilds einzustellen.

Vielleicht würde die Concorde heute noch fliegen, wenn es nicht zu der Katastrophe vom 20. Juli 2000 gekommen wäre. Kurz nach dem Start vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle stürzte damals eine Concorde mit brennenden Triebwerken auf das Hotel eines Vororts der Seinemetrople. Alle 109 Insassen, überwiegend deutsche Urlauber, sowie vier Menschen am Boden starben. Ursache des Unglücks war ein auf der Startbahn liegendes Metallstück, das einen Reifen des Flugzeugs zerschnitt. Dessen Fetzen durchschlugen die Treibstofftanks in den Flügeln. Das austretende Kerosin entzündete sich beinahe sofort an den Turbinen. Die Maschine stürzte brennend zu Boden.

Obwohl das Unglück nicht auf konstruktionsbedingte Fehler zurückzuführen war und der Flugbetrieb der Concorde 18 Monate später wieder aufgenommen werden durfte, war die Katastrophe zu Beginn des neuen Jahrtausends der Anfang vom Ende der Karriere des Überschall-Jets. Nahezu explodierende Wartungskosten und eine nach den Attentaten vom 11. September 2001 stark sinkende Auslastung sorgten 2003 für das endgültige Aus. Bis auf zwei Exemplare, die in Museen rollten – eine davon ins Sinsheimer Technik Museum (siehe Info-Box) –, wurden die stolzen Flugzeuge verschrottet.

Geblieben ist der Traum vom Überschall-Flugverkehr. Nicht weniger als drei Projekte gibt es derzeit, die ihn wieder aufleben lassen wollen. Am weitesten gediehen scheint die Entwicklung eines Jets für 55 Passagiere, an dem die US-Firma Boom arbeitet. Erste Testflüge könnten noch in diesem Jahr stattfinden. Auch die US-Firma Aerion feilt gemeinsam mit Airbus an den Plänen für einen kleinen Überschalljet, der zwölf Passagiere befördern kann – ohne jedoch einen Zeitrahmen für dessen Bau zu nennen.

Nutzung steht in den Sternen

Etwas anders liegen die Dinge bei einem Pilotprojekt der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Sie überwies dem US-amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin im vergangenen Jahr mehr als 200 Millionen Euro für die Entwicklung eines „X-Plane“ getauften Überschalljets, der beim Durchbrechen der Schallmauer keinen Knall auslösen soll.

Zwar könnte dessen Jungfernflug bereits in etwa zweieinhalb Jahren stattfinden; eine kommerzielle Nutzung steht aber noch in den Sternen. Erste Bilder des Prototyps jedenfalls weisen ihn als reinen Versuchsträger aus, an dessen Bord allein Pilot sowie Co-Pilot Platz haben.