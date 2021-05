Jens Lehmann hat Sky-Experte Dennis Aogo rassistisch beleidigt

Aogo postet Whatsapp-Verlauf in seiner Instagram-Story

Jens Lehmann veröffentlicht ein Statement auf Twitter und wird von Hertha BSC Berlin entlassen

Rassismus in Whatsapp-Nachricht? Jens Lehmann beleidigt Dennis Aogo und wird entlassen

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo hat mit einer Story auf Instagram für Aufsehen gesorgt, in der er auf Whatsapp von Jens Lehmann rassistisch beleidigt wird. Trotz einer Entschuldigung auf Twitter hat die Beleidigung nun weitreichende Konsequenzen für Jens Lehmann. Sein Verein Hertha BSC Berlin hat ihn freigestellt.

Die „Bild“ zitiert Andreas Fritzenkötter, den Sprecher der Tenor-Gruppe von Hertha-Investor Lars Windhorst wie folgt: "Der Berater-Vertrag mit Herrn Lehmann wird aufgelöst. Damit entfällt die Entsendung in Herthas Aufsichtsrat."

Whatsapp mit rassistischem Inhalt: Was hat Jens Lehmann geschrieben?

In seiner Instagram-Story teilte Dennis Aogo einen Whatsapp-Chatverlauf als Screenshot. Das Brisante daran: Ex-Nationaltorhüter und Hertha BSC-Aufsichtsrat Jens Lehmann schreibt darin als Textnachricht an Aogo: "Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?". Aogo kommentierte seinen Post mit "WOW dein Ernst @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!" Lehmanns Verein Hertha BSC zog nun die Konsequenzen und entließ den früheren Nationaltorhüter.

Diesen Screenshot postete Sky-Experte Dennis Aogo in seiner Instagram-Story.

© Foto: Screenshot/Instagram

Rassismus: - Jens Lehmann verliert Berater-Vertrag bei der Hertha

Ex-Nationalkeeper Lehmann (61 Länderspiele zwischen 1998 und 2008) hatte sich auf Twitter zu dem Vorwurf geäußert. Dabei räumt er sein Fehlverhalten in seinen Worten ein.

Wie Dennis Aogo auf die Entschuldigung reagierte, ist noch nicht bekannt. Dennis Aogo spielte in der Bundesliga für Freiburg, den HSV, Schalke sowie Stuttgart und zuletzt in der 2. Liga für Hannover. Von 2010 bis 2013 trug er zwölfmal das DFB-Trikot. Seit 2020 ist er für Sky als Experte tätig.