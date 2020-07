Eine denkmalgeschützte Scheune ist in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) zusammengestürzt. Das Gebäude galt wegen durchgebogener Deckenbalken schon zuvor als einsturzgefährdet, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Daher stand ein Bauzaun zur Sicherung vor dem Gebäude.

Drei Feuerwehrleute wollten sich die Scheune am Donnerstagabend ansehen, weil Anwohner ein Knirschen gehört hatten. Als das Gebäude einstürzte, atmeten die drei Staub ein. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus, blieben nach ersten Erkenntnissen der Polizei jedoch unverletzt. Der Schaden war zunächst nicht bekannt.