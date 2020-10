Der französische Sportartikelriese Decathlon schafft Tausende neue Arbeitsplätze in Deutschland. Das Unternehmen möchte massiv expandieren. Im Zuge dessen wird es auch mehrere neue Geschäftsstellen in Baden-Württemberg und Bayern geben.

In den kommenden Jahren solle die Zahl der Mitarbeiter hierzulande von zurzeit 4700 auf ungefähr 10.000 anwachsen, teilte der im baden-württembergischen Plochingen ansässige deutsche Ableger des Konzerns auf dpa-Anfrage mit. Die Zahl der Filialen solle bundesweit bald bei 140 liegen. Genaue Angaben zum Zeitplan machte das Unternehmen nicht.

Decathlon im Südwesten: hier entstehen neue Filialen

Auch in Baden-Württemberg und Bayern wird es neue Filialen und damit einhergehend neue Arbeitsplätze des Sportwarenhändlers geben. Auf der Webseite von Decathlon wurden bereits die Standorte für neue Geschäftsstellen bekanntgegeben. Darunter befinden sich mehrere neue Geschäftsstellen im Süden Deutschlands.

Decathlon-Neueröffnungen in Baden-Württemberg

Im Landkreis Konstanz wird es eine neue Decathlon-Filiale in der Stadt Singen geben. Die Eröffnung des Geschäfts ist bereits für Herbst/Winter diesen Jahres angesetzt. Die neue Filiale befindet sich in der Bahnhofstraße.

Im Frühjahr 2021 ist die Eröffnung einer neuen Filiale in der Hauptstraße in Offenburg geplant.

Bisher ist noch nicht bekannt, ob es auch neue Filialen in Ulm geben soll. Auf der Webseite des Unternehmens wird Ulm nicht als neuer Standort aufgeführt.

Decathlon-Neueröffnungen in Bayern

Noch in diesem Jahr ist die Eröffnung einer neuen Decathlon-Filiale im Stadtzentrum Münchens geplant. Die neue Geschäftsstelle in der Elisenstraße soll noch im Herbst oder Winter 2020 die Ladentüren öffnen.

Im kommenden Jahr wird es eine weitere Decathlon-Filiale in München geben. Die zweite neue Geschäftsstelle der Stadt ist in der Feringstraße in Unterföhring am Stadtrand Münchens geplant.

Im Sommer 2021 eröffnet eine neue Decathlon-Geschäftsstelle in der Albert-Schenavsky-Straße in Augsburg.

Decathlon-Deutschland: an diesen Standorten werden Geschäfte geschlossen

Bisher ist das Unternehmen in der Bundesrepublik nach eigenen Angaben mit 83 Filialen vertreten. Über den Filialausbau hatte zunächst die „Wirtschaftswoche“ berichtet. Decathlon-Deutschland-Chef André Weinert hatte gegenüber dem Magazin zwar angekündigt, zum Jahresende auch Geschäfte in München, Landshut, Köln, Dortmund und Hamburg schließen zu wollen - zugleich würden im selben Zeitraum aber fünf neue Filialen unter anderem in München und Frankfurt eröffnet.

Decathlon Onlineshop: auch hier entstehen neue Arbeitsplätze

Im kommenden Jahr sollten dann acht bis zehn neue Standorte hinzukommen, hieß es auf dpa-Anfrage. Die neuen Jobs sollen den Angaben zufolge nicht nur in neuen Geschäften, sondern zum Teil auch im Online- und im Logistikbereich angesiedelt werden.

Das Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben in diesem Jahr mit einem Umsatzplus in Deutschland, wollte sich zu Details aber nicht äußern. Im vergangenen Jahr hatten die Decathlon-Erlöse hierzulande bei 789 Millionen Euro gelegen. Der Konzern stellt vor allem Sportartikel her und hat sich auf den Handel mit seinen Eigenmarken spezialisiert.