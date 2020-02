Aufgrund von starken Regenfällen kann es in Baden-Württemberg zu Hochwasser kommen. In einigen Gewässern seien die Meldewerte bereits überschritten, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg am Montag mit. Betroffen seien vor allem das Allgäu und der nördliche Schwarzwald. Die Experten vermuten demnach, dass Wasserstände vereinzelt so stark ansteigen könnten, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter im Allgäu und im Nordschwarzwald. In den Löwensteiner Bergen, dem Welzheimer Wald und an der östlichen Alb werden Niederschläge von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Hochwasserportal Baden-Württemberg

Wetterbericht des DWD