Nach starken Regenfällen haben sich in Simonswald bei Freiburg Erdmassen an einem Hang gelöst und ein am Berg stehendes Wohnhaus beschädigt. Das Gebäude im Kreis Emmendingen sei von Erde und Geröll getroffen worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den ersten Angaben zufolge niemand. Es sei jedoch ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag vor unwetterartigen Regenfällen und Hochwasser gewarnt.

Pressemitteilung