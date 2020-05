Nach fast acht Wochen Schließung wegen des Coronavirus haben die ersten Dauerkartenbesitzer den Karlsruher Zoo besucht. Mit der Öffnung der Tore am Mittwochmorgen kamen etliche Freunde des Zoologischen Stadtgartens in die Anlage. Die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen, ist zunächst auf maximal 2000 beschränkt. Eine vorherige Reservierung ist erforderlich. „Wir sind sehr froh, dass wir überhaupt wieder Menschen in den Zoo lassen dürfen“, hatte Direktor Matthias Reinschmidt am Montag gesagt.

Einzeltickets werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkauft. Im Eingangsbereich müssen Besucher eine Mund-Nasen-Maske tragen, auf dem Gelände gelten Abstandsregeln. Alle Tierhäuser bleiben zunächst geschlossen, es gibt keine Führungen oder kommentierte Fütterungen.

Mitteilung vor der Wiedereröffnung vom Montag