Während andere Festivals an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet sind, lockt DAS FEST jedes Jahr Menschen jeden Alters und Hintergrund an. Es ist das dezidierte Ziel der Organisatoren, ein generationsübergreifendes Angebot zu geringem Preis stellen zu können. Und das mit großem Erfolg: Schon seit 1985 konnte das Festival immer mehr Fans für sich gewinnen und besticht mit seiner lockeren, bunten Atmosphäre. Wann findet das Festival in diesem Jahr statt und wer tritt auf? Alle Infos zu DAS FEST im Überblick.

Ort: Wo findet DAS FEST 2023 statt?

DAS FEST findet jährlich in Karlsruhe in der Günther Klotz Anlage statt. Bekannt ist das Festival vor allem für den Mount Klotz, der vor der Hauptbühne über Karlsruhe ragt. Mehrere tausend Fans bringen ihn während dem Festival zum Beben. Neben der Hauptbühne gibt es noch die Feldbühne und eine DJ-Bühne. Drumherum gibt es neben einem Skatepark und Seen auch Beachvolleyballanlagen, einen Kinder- und Familienbereich, sowie viele Essensgeschäfte. Mit vielfältigen Angeboten wird hier somit für Jung und Alt alles geboten, was das Festivalherz begehrt.

Datum: Wann startet DAS FEST Karlsruhe 2023?

DAS FEST Karlsruhe findet üblicherweise im Juli statt und dauert vier Tage an. In diesem Jahr startet es am 20.07. und endet am 23.07.2023.

Line-Up: Wer sind die Headliner bei DAS FEST Karlsruhe?

Von Rock/Pop über Hip Hop und Elektro bis hin zum Klassikfrühstück wird bei DAS FEST ein breites Programm aufgestellt. Nicht nur wartet DAS FEST mit internationalen Größen auf – Es bietet auch Newcomern aus unterschiedlichsten Genres eine Bühne. Die Headliner sind in diesem Jahr unter anderem Tones And I, Rea Garvey, Alligatoah, Leoniden, Casper und Alvaro Soler.

Tickets DAS FEST Karlsruhe: Wo sind sie erhältlich?