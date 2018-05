Landleben Das Dorf der unverzagten Frauen

Saint-Georges-du-Vièvre / Peter Heusch

Erst schließen die Geschäfte im Dorfzentrum, dann das Postamt und am Ende die Schule. Das ländliche Frankreich siecht dahin wie der Bauernstand und immer mehr Menschen zieht es in die Metropolen. Alle Provinzdörfer Galliens leiden unter der Entwicklung. Alle? Nein, ein kleines normannisches Dorf leistet der Landflucht Widerstand. Es heißt Saint-Georges-du-Vièvre, liegt knapp 50 Kilometer westlich von Rouen und hat einen Vorteil: Es wird von besonders energischen Frauen bevölkert.

Wer sich nach Saint-Georges-du-Vièvre verirrt, ist überrascht von der Vitalität, die das 850-Seelen-Dorf ausstrahlt. „Ja, von Jahr zu Jahr wird es hier lebhafter“, freut sich die 43-jährige Stephanie Guilluy. Sie putzt gegenüber dem Rathaus gerade das Schaufenster ihrer Schneiderei, in der sie auch Modeartikel verkauft.

Und tatsächlich herrscht Betriebsamkeit rings um die von Fachwerkhäusern gerahmte Place de la Mairie. Mindestens 15 geöffnete Geschäfte zählt das Dorfzentrum. Andernorts schätzt man sich glücklich, überhaupt eine Bäcker oder einen Tante-Emma-Laden zu finden.

Saint-Georges-du-Vièvre hat nicht nur die Bäckerei und den Tante-Emma-Laden, sondern auch einen Friseursalon, ein Restaurant, ein Café, eine Pizzeria, eine Apotheke, einen Bioladen, eine Arztpraxis und ein halbes Dutzend Boutiquen. Eine weitere Besonderheit: Bis auf die Bäckerei werden alle Geschäfte von Frauen geführt.

„Reich werden kann hier wegen des überschaubaren Kundenkreises natürlich keine Kleinunternehmerin“, sagt die Frisörin Christelle Kowolik, „aber es reicht für ein bescheidenes Auskommen.“ Dabei hilft die Lage von Saint-Georges-du-Vièvre. Im Umkreis von 30 Kilometern nämlich findet sich weder ein Einkaufszentrum noch ein großer Supermarkt, die den Einzelhändlerinnen Konkurrenz machen.

Aber die Geographie erklärt nicht, warum es allein weiblicher Unternehmensgeist ist, der das Dorf am Leben hält. „Vielleicht liegt es ja an der normanischen Luft“, sagt Guilluy und grinst. „Nein, eher schon an der Tradition“, meint die Restaurantbesitzerin Sylvie Callais: „In dieser Gegend arbeiten die Männer seit jeher entweder auf den Feldern oder in der Industrie. So war mein Vater beim Automobilbauer Renault in Rouen angestellt, während meine Mutter die Dorfkneipe betrieb. Und heute ist das nicht viel anders: Mein Mann etwa ist Buchhalter bei einer großen Baufirma 25 Kilometer weiter nördlich.“

Wie auch immer, das Geschäftsleben von Saint-Georges-du-Vièvre ist fest in weiblicher Hand. Nur die Lokalpolitik ist eine Männerdomäne. „Noch“, sagt Kowolik. „Darum werden wir uns wohl als nächstes kümmern.“