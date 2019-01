„Anti-Abschiebe-Industrie“ Das bedeutet das Unwort des Jahres 2019

dpa/swp

Zum 28. Mal wurde das „Unwort des Jahres“ gekürt: „Anti-Abschiebe-Industrie“ Was hinter dem Preis steckt und was das Wort bedeutet, erfährst du hier.

Das diesjährige Unwort lautet „Anti-Abschiebe-Industrie“. Das gab eine sprachkritische Jury am Dienstag an der TU Darmstadt bekannt. Auch dieses Jahr dominiert die Flüchtlingskrise die Shortlist für das Unwort. Ursprünglich benutzte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Begriff. Doch was bedeutet der Ausdruck eigentlich?

Was bedeutet „Anti-Abschiebe-Industrie“?

Das diesjährige Unwort des Jahres wurde im Mai 2018 durch Alexander Dobrindt als offensichtlicher Kampfbegriff in die politische Diskussion eingeführt. Eine „aggressive Anti-Abschiebe-Industrie“, so Dobrindt, sabotiere die Bemühungen des Rechtsstaates und gefährde die öffentliche Sicherheit. Der Begriff unterstellt denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber unterstützten wollen, auch kriminelle Flüchtlinge zu schützen und damit in großem Maßstab Geld verdienen wollen.

Die Jury betont, dass „mit diesem Begriff das geltende Gesetz verhöhnt wird, welches Grundlage unserer Wertegemeinschaft ist“, so Nina Janich, Sprecherin der unabhängigen Jury. Die Sprachkritikerin betont, dass ein solcher Ausdruck von einem wichtigen Politiker zeigt, wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschiebt. Der Ausdruck „Anti-Abschiebe-Industrie“ wurde insgesamt zehn Mal eingesandt.

Favoriten für das Unwort des Jahres

Mit dem Unwort des Jahres soll auf öffentliche Formen des Sprachgebrauchs aufmerksam machen und dadurch das Sprachbewusstsein und die Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern. Dadurch sollen Wörter und Formulierungen in allen Feldern der öffentlichen Kommunikation kritisiert werden, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität verstoßen.

Dieses Jahr erreichten insgesamt 902 Einsendungen die Jury. Die zehn häufigsten Einsendungen waren Asyltourismus, Vogelschiss, DSGVO (Datenschutzgrundverordnung), Hetzjagd, (bedauerlicher) Einzelfall, Ankerzentrum, Biodeutsche, Deal und mutmaßlich.

Die Jury der institutionell unabhängigen und ehrenamtlichen Aktion „Unwort des Jahres“ besteht aus folgenden Mitgliedern: den vier SprachwissenschaftlerInnen Prof. Dr. Nina Janich/Sprecherin (TU Darmstadt), PD Dr. Kersten Sven Roth (Universität Düsseldorf), Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald) und Prof. Dr. Martin Wengeler (Universität Trier) sowie dem Autor und freien Journalisten Stephan Hebel. Als jährlich wechselndes Mitglied war in diesem Jahr der Autor und Kabarettist Jess Jochimsen beteiligt.

