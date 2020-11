Schon seit 2014 sind Dana und Til Schweiger geschieden. Jetzt wohnt das ehemalige Ehepaar wieder unter einem Dach. Folgt jetzt das Liebes-Comeback?

Die Antwort lautet: Nein. Dennist aufgrund der heiklen Corona-Situation in den USA wieder nachzurückgekehrt. Gemeinsam mit der gemeinsamen Tochterlebt die 52-Jährige eigentlich in Malibu. Während die Schulen in denaufgrund der hohenderzeit geschlossen sind, hat Emma in Hamburg die Option, am Online-Unterricht teilzunehmen.