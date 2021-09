Der 10. September ist ein besonderer Tag, ein Tag der Freude.wird in Dänemark nicht länger als gesellschaftskritische Krankheit betrachtet, allesind aufgehoben. Wir sind zurück im Normalen. An viel zu vielen Orten im Rest der Welt steigen jedoch die Infektions- und Todeszahlen. Manchesind der Impfskepsis geschuldet, aber in großen Teilen der Welt konnte man sich gar nicht impfen lassen, wenn man wollte, weil der Westen alleaufgekauft hat. Das ist ein schreckliches Benehmen und gefährlich für uns selbst, das Risiko impfstoffresistenersteigt. Aber vor allem ist es moralisch verkehrt, Menschen sterben zu lassen, die man hätte retten können. Viele weitere müssen so schnell wie möglich geimpft werden. Diemüssen besser verteilt werden. Niemand darf hamstern. Dieist global - das ist die Verantwortung bei ihrer Lösung ebenfalls.