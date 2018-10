Bad Mergentheim / DPA

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Bad Mergentheim ist ein Schaden von 50 000 Euro verursacht worden. Die sechs Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und verhindern, dass er durch die Zwischendecke auf die Wohnräume übergriff. Die Ursache für das Feuer war nach Angaben der Polizei noch unbekannt.

Pressemitteilung