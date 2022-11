Cyber Monday. Der November ist mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft der Einkaufsmonat in Deutschland. Und da Black Friday und die Black Week als Tage mit Rabatten und Schnäppchen nicht reichen, gibt es seit ein paar Jahren auch noch den

Wann ist der Cyber Monday 2022?

Der Cyber Monday 2022 findet am Montag, 28. November 2022, statt. Damit schließt er unmittelbar an die Black Week mit dem Black Friday an.

Bedeutung: Warum gibt es den Cyber Monday?

Shopping-Erfindung aus Amerika. Ist der Black Friday eine Erfindung des stationären Handels, der an diesem Tag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving die Käufer bereits seit den 60er Jahren mit Rabatten zum Weihnachtsgeschenke-Einkauf lockt, ist der Cyber Monday die Antwort der Onlineshops auf den Black Friday. Der Cyber Monday findet immer am Montag nach dem Black Friday statt. Seit 2010 schwappt der Cyber Monday auch nach Europa. Angetrieben durch die amerikanischen Online-Händler wie Amazon und Co. wird an diesem Tag auch hierzulande verstärkt mit Rabatten und Schnäppchen gelockt.

Lohnt sich das Shoppen am Cyber Monday?

Onlinekäufer sollten an solchen Tagen noch einmal ganz genau auf die vermeintlichen Angebote schauen. Oftmals beziehen sich die angepriesenen Ersparnisse auf die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller. Diese werden aber so gut wie nie wirklich vom Kunden verlangt. Verbraucherschutzzentralen zeigen auf der Internetseite www.wasistdeinpreis.de in einem fiktiven Onlineshop mit welchen Tricks die Online-Händler arbeiten.

