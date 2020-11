„Singles Day“, „Black Friday“ und „Cyber Week“: Auch in diesem Jahr mangelt es nicht an Rabatt-Aktionen vieler (Online-)Händler. Der „Cyber Monday“ ist ein weiteres Schnäppchen-Event, das unmittelbar auf den „Black Friday“ folgt und bei dem wieder viele Online-Händler ihre Preise senken, um Kunden anzulocken. Seit 2010 ist der ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammende „Cyber Monday“ auch in Deutschland immer beliebter geworden, sodass sich mittlerweile zahlreiche Hersteller an der Rabatt-Aktion beteiligen.

Doch wann ist der „Cyber Monday“ 2020 und welche Angebote und Deals könnt ihr schon jetzt ergattern? Alles rund um den Shopping-Tag im Überblick.

Wann ist der „Cyber Monday“ 2020? Datum, Start und Uhrzeit

Traditionell findet der Cyber Monday immer nach dem Wochenende des „Black Fridays“ statt. Dieses Jahr fällt der Cyber Monday“ somit auf den 30.11.2020.

Die Idee stammt wie auch beim „Black Friday“ aus den USA. Der „Cyber Monday“ ist die Antwort der Online-Händler auf den „Black Friday“, der vom stationären Handel ins Leben gerufen wurde

„Cyber Week“ 2020: Wie lange geht der „Cyber Monday“?

Beim „Cyber Monday“ handelt es sich wie auch beim „Black Friday“ um einen einzelnen Tag. Die Online-Händler ziehen allerdings die Schnäppchen-Jagd in die Länge und bieten bereits früher, in der sogenannten „Cyber Week“, Angebote und Deals an. Die Cyber-Woche geht vom 23.11.2020 und endet am 30.11.2020 mit dem „Cyber Monday“.

„Cyber Monday“ 2020: Diese Angebote gibt es bei Amazon, Saturn und Co.

Einige große Händler in Deutschland gewähren ihren Kunden rund um den „Cyber Monday“ diverse Rabatte. Ein paar Beispiele aus verschiedenen Branchen:

Amazon

Bis einschließlich 30. November 2020 bieten Amazon seinen Kunden Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt an. Auf der Webseite von Amazon findet ihr täglich wechselnde Angebote.

Saturn

Adidas

Im Adidas-Online-Store sind ebenfalls bereits die ersten Schnäppchen online. Der exklusive Cyber Woche Pre Sale richtet sich an registrierte Mitglieder im Adidas Creators Club.

Media Markt