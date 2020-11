Heute, am 30.11.2020, ist „Cyber Monday“.

Die besten Angebote und Deals im Überblick.

Die „Black Week“ geht zu Ende.

Auf den „Black Friday“ folgt der „Cyber Monday“: Am heutigen Montag findet das große Online-Schnäppchen-Event statt. Viele Online-Händler haben ihre Preise gesenkt, um Kunden anzulocken. Seit 2010 ist der ursprünglich aus den USA stammende „Cyber Monday“ auch in Deutschland immer beliebter geworden, sodass sich mittlerweile etliche Hersteller an der Rabatt-Aktion beteiligen.

Heute ist der „Cyber Monday“ 2020

Traditionell findet der „Cyber Monday“ immer nach dem Wochenende des „Black Fridays“ statt. Dieses Jahr fällt der Cyber Monday“ somit auf den 30.11.2020.

Wie auch beim „Black Friday“ handelt es sich bei diesem Tag um einen konkreten Tag. Die Online-Händler ziehen allerdings die Schnäppchen-Jagd in die Länge und bieten bereits früher, in der sogenannten „Cyber Week“, Angebote und Deals an. Die Cyber-Woche geht vom 23.11.2020 und endet am 30.11.2020 mit dem „Cyber Monday“.

Unterschied zwischen „Cyber Monday“ und „Black Friday“

Der „Black Friday“ am Tag nach Thanksgiving läutet traditionell das Weihnachtsgeschäft in der Innenstadt ein. Passend dazu locken Händler an diesem Tag mit besonderen Rabatt-Aktionen. Der „Cyber Monday“ gilt als die Antwort der Online-Händler auf den „Black Friday“, der ursprünglich vom stationären Handel ins Leben gerufen worden war.

„Cyber Monday“ 2020: Angebote bei Amazon, Apple und Co.

Einige große Händler in Deutschland gewähren ihren Kunden rund um den „Cyber Monday“ diverse Rabatte. Ein paar Beispiele aus verschiedenen Branchen:

Amazon

Bis einschließlich 30. November 2020 bieten Amazon seinen Kunden Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt an. Auf der Webseite von Amazon findet ihr täglich wechselnde Angebote.

Apple

Auch Apple selbst steigt in den Hype rund um Cyber Monday und Black Friday ein. Am 27.11. startet das viertägige Shopping-Event bei Apple . Biem Kauf eines qualifizierten Produkts vom 27. bis zum 30. November erhalten Kunden dann eine App Store & iTunes Geschenkkarte von bis zu 150 Euro.

Media Markt

Auch 2020 bietet Media Markt wieder Schnäppchen rund um den „Black Friday“ an. „Früher ‚Black Friday’, jetzt Black November 2020: Entdecken Sie unsere Angebote beim MediaMarkt", schreibt das Unternehmen auf der offiziellen Webseite

Nintendo eShop

Die „ Cyber Deals “ bei Nintendo laufen bis zum 3. Dezember. Dabei gibt es zahlreiche Games für beispielsweise die Nintendo Switch um bis zu 75 Prozent günstiger.

Otto

Das Versandhaus Otto lockt bis einschließlich zum „Cyber Monday“ mit großen Rabtten in ausgewählten Kategorien im Rahmen des „Black Friday Sales“. Darunter fallen etwa Technik, Fashion und Sport.

Saturn

Zalando

Zalando bietet ebenfalls zahlreiche Angebote am „Cyber Monday“ an. Von Shirts über Schuhe – für jeden ist etwas dabei.

„Cyber Monday“ Tipps: So nutzt ihr die Angebote am besten

Für die anstehende Rabattschlacht rund um die Shopping-Events „Black Friday“ und „Cyber Monday“ haben wir einige Tipps für euch, wie ihr euch optimal vorbereitet, um die besten Deals herauszuholen. Diese sechs Schritte solltet ihr zu Vorbereitung nutzen:

1. Eine gute Vorbereitung ist alles!

2. Macht euch eine Wunschliste und schreibt auf, welche Produkte ihr kaufen wollt.

3. Seht euch die Preise der Produkte im Internet vor dem Event an, um vergleichen zu können.

4. Informiert euch genau über diese Produkte.

5. Meldet euch schon mal auf den Webseiten der großen Online-Händler an.