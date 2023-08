In vielen Städten ist der Christopher Street Day als eintägige Veranstaltung bekannt. In Hamburg erstreckt sich das bunte Programm der Pride Week gleich eine Woche lang. Vom 29. Juli bis 6. August 2023 organisieren Vereine, Initiativen und Gruppen aus der Community in dieser Zeit eine Demonstration, ein Straßenfest, Lesungen und viele weitere Veranstaltungen wie Vorträge, Diskussionen, Aufführungen, Partys, Lesungen und Talks. Über 200.000 Menschen werden insgesamt um den Christopher Street Day in Hamburg erwartet. Gemeinsam wird dann am 5.08.2023 unter anderem für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgendern, Inter- und Bisexuellen auf die Straße gegangen. Vor dem Hintergrund ansteigender Hasskriminalität gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen kommtder Pride Week eine besondere Bedeutung zu. Seit 2018 hätte sich die Anzahl der erfassten Straftaten laut Tagesschau um 200 Prozent erhöht. Wer dagegen ein Zeichen setzen und mitmachen will, findet hier alle Infos.

Route: Wo läuft der Umzug des CSD in Hamburg 2023 entlang?

Programm: Die Veranstaltungen der Pride Week Hamburg 2023 im Überblick

Live Stream: Wird der CSD Hamburg live übertragen?

Warum heißt der CSD Christopher Street Day? Woher kommt der Name?

CSD Hamburg Route – Wann und wo findet der Christopher Street Day statt?

Die Demonstration beginnt am 5.08.2023 um 12 Uhr an der Ecke Langen Reihe/Schmilinskystraße. Von dort aus führt der Weg entlang der Ernst-Merck-Straße, des Glockengießerwalls und des Steintorwalls weiter über die Steinstraße. Anschließend passiert man den Speersort, bevor man zur Bergstraße und der belebten Mönckebergstraße gelangt. Der Weg führt dann weiter über den Glockengießerwall und die Lombardsbrücke, bis schließlich das Straßenfest am Jungfernstieg erreicht wird.

Von Lesung bis Straßenfest – Das Programm der Hamburger Pride Week

Zwar ist die Demonstration des Christopher Street Days mit dem zugehörigen Umzug am 5.08. in Hamburg am bekanntesten. Doch das Programm der Hamburger Pride Week beginnt schon am 29. Juli 2023. Noch bevor die Parade am 5.08. durch Hamburg zieht, startet am 4.08. auch das Straßenfest. Die Innenstadt verwandelt sich in einen großen Open-Air-Dancefloor, da sich Info-, Verkaufs- und Gastrostände abwechseln mit Musikinseln der Clubs und Bars. Die Bühne gegenüber dem Alex am Jungfernstieg bietet darüber hinaus ein vielfältiges Programm: Am Freitag um 20 Uhr findet eine Kundgebung vom Hamburg Pride e. V. statt, gefolgt von der Demo am Samstag. Eine besondere Rede hält die transgeschlechtliche Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) am Samstag um 17 Uhr. Um 17.30 Uhr beginnt die Wahl zum Mr. Leather Man, gefolgt von einer Schweigeminute der Hamburger Aidshilfe um 18 Uhr. Danach teilen internationale queere Gäste des Hamburg Pride ihre Erfahrungen in ihren Heimatländern mit.

Eine vollständige Auflistung aller Veranstaltungen der Hamburger Pride Week 2023 gibt es hier: Hamburger Pride Week.

Der CSD im Livestream – Wird die Parade der Hamburg Pride übertragen?

Der Christoper Street Day zählt in den Metropolen Deutschlands jährlich mehrere hunderttausend Teilnehmende. Zu den größten Veranstaltungen zieht es Schaulustige, die nicht physisch dabei sein können, auch online an. Deshalb berichtet der RBB beispielsweise live von der Strecke in Berlin auf Youtube. Für die Pride Week in Hamburg ist bisher jedoch noch kein Livestream vorgesehen.

Woher kommt der Name Christopher Street Day?

Vor mehr als 50 Jahren, am 27. Juni 1969, begehrten in der New Yorker Christopher Street Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten gegen Polizeiwillkür auf. Es kam in der Folge zu tagelangen Straßenschlachten zwischen Homosexuellen und der Polizei. Der heutige CSD erinnert an diesen Aufstand und versteht sich als vornehmlich als Demonstration für die Rechte von LGBTQ+.

