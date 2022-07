Am Samstag, den 23. Juli 2022 ist wieder Christopher-Street-Day in Berlin! Die große Party kann nach zwei Jahren Pandemie wieder unbedarft stattfinden – und wenn noch das Wetter so heiß und sonnig bleibt, steht einer großartigen Parade nichts mehr im Wege.

Nicht jede Person kann aber live in Berlin dabei sein. Deswegen beantworten wir hier die wichtige Frage: Wo kann man den CSD Berlin live anschauen? Gibt es eine Übertragung im TV? Alle Infos dazu hier.

Berlin Pride: Wann findet der Christopher Street Day 2022 statt?

Im Sommer wird in unzähligen Städten der Christopher Street Day begangen. Mehr als 65.000 Teilnehmer nahmen daran im Juli vergangenes Jahr in Berlin teil. Dieses Jahr fällt das Datum erneut in den Hochsommer. Der Termin für den CSD in Berlin ist Samstag, 23. Juli 2022.

CSD Berlin: Übertragung im TV und kostenloser Livestream

Offiziell ist noch nicht bekannt, ob es einen Livestream oder eine Live-Übertragung während des CSD geben wird. Es ist aber sehr wahrscheinlich, da es in vergangenen Jahren immer so war. Auf Facebook und YouTube gab es Livestreams der Parade, die dieses Jahr am 23.07.2022 stattfindet:

Sobald es einen offiziellen Link und näheres zur TV-Übertragung gibt, erfahrt ihr hier davon.

CSD 2022: Route und Programm in Berlin