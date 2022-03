Täglich zeigt das Dashboard vom RKI die aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen, Inzidenzen und Todesfälle. Die Corona-Zahlen für Deutschland stehen heute Morgen zunächst noch nicht zur Verfügung. Die Werte für Mittwoch, 02.03.2022, werden noch aktualisiert im Laufe des Tages. Das RKI-Dashboard zeigt noch den Stand von Dienstag.

Corona-Zahlen Deutschland: Aktuelle Inzidenz, Hospitalisierungsrate und Co. am 01.03.2022

Wie viele Neuinfektionen gab es gestern bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern? Die RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 1.3.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1213,0 (Vortag: 1238,2); (Vorwoche: 1306,8)

: 1213,0 (Vortag: 1238,2); (Vorwoche: 1306,8) Neuinfektionen: 122.111

Infektionen gesamt: 14.867.218

Neue Todesfälle: 235

Todesfälle gesamt: 122.937

Impfquote (Erstimpfung): 76,3 Prozent

Impfquote (vollständig): 75,4 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 56,9 Prozent

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 28.02. für ganz Deutschland mit 5,9 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Aktuelle Corona-Zahlen – Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Die Coronazahlen sinken in allen Bundesländern. Dennoch zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 1.3.2022)