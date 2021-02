Wie wird das Frühjahr für die Meschen in Bayern, gibt es Aussichten auf Lockerungen, etwa beim Reisen und Urlaub 2021 ? Trotz der aktuellfür Lockerungen des Lockdowns in der Corona-Krise – vor allem wegen der Mutationen aus England (B117) und Südafrika (B1351) – sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch Chancen für einenin diesem Jahr. „Ostern ist noch völlig offen. Der Osterurlaub entscheidet sich in den nächsten drei Wochen“, sagte der CSU-Chef am Freitag nach einer Videokonferenz mitund 96 bayerischen Kommunalpolitikern.