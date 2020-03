In den USA breitet sich das Coronavirus rasend schnell aus. Mit 143.055 bestätigten Fällen (Stand 30. März, 11 Uhr) ist Amerika nach Angaben der Johns Hopkins Universität weltweit das Land mit den meisten Corona-Infizierten. Gestorben sind dort, Stand 30. März, 2513 Menschen, die meisten davon in New York City. Damit sind die USA nun auf Platz 1 – vor Italien mit 97.689 und Spanien mit 85.195 Infizierten.

Die Zahlen ändern sich täglich, ebenso die Nachrichtenlage. Hier findet ihr eine Übersicht, was bisher im Rahmen der Corona-Pandemie in den USA passiert ist:

Erster Corona-Fall in den USA

Am 21. Januar wurde in Amerika erstmals ein Mensch positiv auf Corona getestet. Wie der Spiegel damals berichtete, wurde das Virus bei einem Mann nachgewiesen, der nahe Seattle im Bundesstaat Washington lebt. Er war aus China eingereist.

USA schließen Grenzen für Europäer

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, verhängen die USA am 12. März ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer. Damals sagte Präsident Trump: „Die EU hat es versäumt, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen (wie die USA) zu treffen und Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken.“

Minderjähriger stirbt in den USA am Coronavirus

Am 25. März wurde in Kalifornien landesweit der erste Fall bekannt, bei dem ein Minderjähriger am Coronavirus gestorben ist. Der Teenager sei vor der Infektion bei „guter Gesundheit“ gewesen, sagte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti.

US-Serien spenden Schutzmasken und Kleidung

Die Dreharbeiten für Serien wie „Grey’s Anatomy“, und „Seattle Firefighters“ sind momentan eingestellt. Deshalb haben sich die Macher entschieden, lebenswichtige Requisiten wie Schutzmasken, Handschuhe und Schutzkleidung einzusammeln und zu spenden. Ein Lkw voll mit den Utensilien wurde an ein Krankenhaus in Los Angeles geliefert.

Schauspieler Mark Blum stirbt am Coronavirus

Bekannt wurde Mark Blum unter anderem durch seine Rolle als Richard Mason in „Crocodile Dundee“. Am 25. März ist der Schauspieler kurz vor seinem 70. Geburtstag in New York gestorben.

In Chicago stirbt erstmals ein Baby an Corona

Am Sonntag, 29. März wurde weltweit erstmals bekannt, dass ein Säugling in Zusammenhang mit Corona gestorben ist – und zwar in Chicago in den USA. Das Baby war unter einem Jahr alt.

Donald Trump befürchtet 100.000 Corona-Tote in den USA

In einer Pressekonferenz am Sonntag, 29. März, bereitete Trump die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vor. Wenn es gelinge, durch Eindämmungsmaßnahmen die Zahl der Toten auf 100.000 zu begrenzen, „dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht“, sagte Amerikas Präsident. Aus einer Studie des Imperial College in London ging hervor, dass es in den USA 2,2 Millionen Tote geben könnten, sollten keine Maßnahmen zur Eindämmung von Corona ergriffen werden.

USA verlängert Richtlinien zur Eindämmung des Coronavirus

Eigentlich hätten die Richtlinien zur Eindämmung des Corornavirus in den USA nur bis Montag, 30. März, gedauert. Dazu gehört, dass die Amerikaner möglichst von daheim arbeiten, auf nicht notwendige Reisen verzichten, keine Gruppen von mehr als zehn Menschen bilden und bei Krankheitssymptomen umgehend zu Hause bleiben. Trump verlängerte die Richtlinien jetzt bis zum 30. April.

New York trifft die Corona-Pandemie besonders hart

Die Stadt New York ist in den USA am schlimmsten von dem Coronavirus betroffen. Dort sind 33.768 Menschen infiziert, 776 Infizierte sind bereits gestorben (Stand: 30. März). In den Krankenhäusern droht bereits jetzt die Überlastung, mitten im Central Park steht ein Feldlazarett.