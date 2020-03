Bei der Kurzarbeit greift die Arbeitslosenversicherung den Betroffenen unter die Arme. Nun plant der Staat auch Hilfen, wenn berufstätige Eltern wegen Kita- und Schulschließungen ausfallen. Antworten auf wichtige Fragen:

Kurzarbeit – was ist das eigentlich?

Ein Unternehmen kann Kurzarbeit anzeigen, wenn es im Betrieb nicht selbst verschuldet zu Arbeitsausfällen kommt. So sollen Entlassungen verhindert werden. Die Arbeitszeit wird während der Kurzarbeit verringert, den Verdienstausfall bekommen die Betroffenen teilweise von der Arbeitslosenversicherung in Form von Kurzarbeitergeld (Kug) ausgeglichen.

Welche Voraussetzungen müssen für Kurzarbeit vorliegen?

Der Arbeitsausfall muss vorübergehend und unvermeidbar sein. Gründe können konjunkturelle Schwankungen oder ein „unabwendbares Ereignis“ sein. Bisher musste mindestens ein Drittel der Mitarbeiter von einem Lohnausfall von mehr als zehn Prozent betroffen sein. Bundestag und Bundesrat haben aber letzte Woche den Zugang erleichtert: Jetzt reicht es, wenn zehn Prozent der Mitarbeiter betroffen sind. Außerdem werden die Sozialversicherungsbeiträge voll von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Die Regeln gelten rückwirkend ab 1. März und sind bis Ende 2020 befristet.

Wie hoch ist das Kug?

Berechnungsbasis ist das Nettoentgelt. Was dem Kurzarbeiter entgeht, wird zu 60 Prozent erstattet. Lebt im Haushalt mindestens ein Kind, sind es 67 Prozent. In einigen Branchen und Konzernen gibt es Tarifverträge, die eine Aufstockung durch den Arbeitgeber vorsehen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat dazu eine Auswertung vorgelegt: Mit diesen Zuschüssen kommen Arbeitnehmer dann auf 75 bis 97 Prozent ihres Nettogehalts. Davon profitieren nach Schätzung der Stiftung aber „nur eine Minderheit der Tarifbeschäftigten“. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass die Sozialpartner gemeinsame Lösungen finden wollen, um Lohnlücken abzufedern.

Wie viel Geld steht zur Verfügung?

Die Bundesarbeitsagentur kann dafür auf Reserven in der Arbeitslosenversicherung zurückgreifen. Durch die gute Konjunktur in den vergangenen Jahren gibt es trotz Beitragssenkungen ein ordentliches Polster. Die Reserve liegt Heil zufolge bei rund 26 Milliarden Euro. Wie lange sie reicht, ist unklar. Die BA meldet aktuell eine Antragsflut. Teilweise brachen die Telefonleitungen zusammen.

Wer muss Kurzarbeit beantragen?

Das ist Sache des Arbeitgebers, wobei der Betriebsrat zustimmen muss. Gibt es keinen Betriebsrat, müssen die Arbeitnehmer ihr Einverständnis geben. Die Leistung kann für den ganzen Betrieb oder für einzelne Abteilungen beantragt werden.

Was ist, wenn Eltern wegen Schul- und Kitaschließungen Lohnausfälle erleiden?

Andere Baustelle – die Kurzarbeit greift hier nicht. Arbeitsminister Hubertus Heil und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben aber Gesetzesmaßnahmen angekündigt, um auch hier Lohnlücken abzufedern. Offenbar sollen die Arbeitgeber den Lohn erst mal fortzahlen und später vom Staat Geld zurückbekommen. Das Bundeskabinett soll dies sehr schnell beschließen.

Welche Erfahrungen gibt es mit Kurzarbeit?

Dass der Staat in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 großzügig Kurzarbeit ermöglichte, gilt als Basis für die schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft danach. Unternehmen konnten auf vorhandene Mitarbeiter zurückgreifen und deshalb schnell liefern, als sich die Auftragslage wieder verbesserte.