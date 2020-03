Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber rechnet mit steigender Arbeitslosigkeit und hohen Kurzarbeiter-Zahlen in Deutschland aufgrund der Corona-Krise. Dies sei nicht mehr zu verhindern, sagte der Experte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der „Südwest Presse“, selbst wenn nach einigen Wochen wieder Normalität einkehren sollte. „Bei monatelangen Einschränkungen kann es schlimm kommen – das Risiko liegt auf dem Tisch“, betonte Weber. Konkrete Zahlen nannte er vorerst nicht, eine Prognose wird das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) in den kommenden Tagen vorlegen.

Enzo Weber erwartet schwere Rezession innoch nie dagewesener Form

Weber erläuterte, der deutsche Arbeitsmarkt sei in den vergangenen Jahren „in guter Form“ gewesen und habe lange konjunkturellen Schwankungen widerstehen können. Dies sei jetzt hilfreich. Unternehmen hätten grundsätzlich ein Interesse daran, wegen des Fachkräftemangels in vielen Berufen ihre Mitarbeiter zu halten. Es sei jedoch von einer „schweren Rezession“ in einer noch nie dagewesenen Form auszugehen. „Weltweit fallen Wirtschaftstätigkeiten zeitweise komplett aus“, erläuterte Weber. Die Herausforderung sei enorm. Je länger die Krise andauere, desto stärker würden die Arbeitgeber unter Druck geraten.

Überschuldung kleiner Betreibe und damit Bankenkrise vermeiden

Weber mahnte, von der Robustheit des Arbeitsmarktes könne das Land jetzt nur profitieren, „wenn der Staat massiv mit Hilfen und Stützungsmaßnahmen eingreift“. So sollte es das beschlossene Kurzarbeitergeld auch bei Neueinstellungen und für Minijobber geben. Weber sprach sich auch für staatliche Lohnfortzahlungen im Fall von Quarantänemaßnahmen und Arbeitsausfällen wegen der notwendigen Kinderbetreuung aus. Zudem sollte es die angekündigten Liquiditätshilfen auch für Selbstständige geben. Grundsätzlich müssten Kredite zinsfrei sein und Rückzahlungen erst nach längerer Zeit fällig werden, „im Extremfall“ sollte der Staat Ausfälle hinnehmen. „Es geht um viele kleine Betriebe, deren Überschuldung verhindert werden muss“, sagte Weber. Dies sei auch notwendig, um die Banken stabil zu halten.