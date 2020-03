Die finanziellen Folgen für die Tourismusbranche sind noch schwer abzusehen. Fest steht aber: Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise treffen die Region Südtirol besonders hart. Nachdem die italienische Regierung am Wochenende weitere Landesteile zum Sperrgebiet erklärt hat, beenden offenbar viele Skigebiete frühzeitig ihre Wintersaison. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Viele Touristen aus Südtirol abgereist

Normalverweise endet die Wintersaison in den Skigebieten an traditionell Ostern. Jetzt soll dies rund einen Monat früher geschehen. Wie etwa das Nachrichtenportal tageszeitung.it berichtet, hätten sich die Touristiker in Südtirol nach langer Diskussion zu diesem Schritt entschieden. Dies sei auch ein Akt der Solidarität und der Verantwortung. Außerdem wolle man kein zusätzliches Risiko eingehen, so das Portal. Nachdem das Robert-Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet eingestuft hatte, waren bereits viele Touristen vorzeitig abgereist.

Weitere Informationen zur aktuellen Situation sowie eine Übersicht, welche Skigebiete sich an der frühzeitigen Schließung beteiligen, sollen im Lauf des Montags verkündet werden.