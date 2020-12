Bundesweit haben sich, laut Robert Koch Institut (RKI), am Montag mehr als 12.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Bund und Länder haben eine Verlängerung des Teil-Lockdown bis 10. Januar beschlossen.

Diese Regeln gelten für Weihnachten und Silvester.

So ist die Lage am Montag in Pforzheim und dem Enzkreis

Corona Pforzheim Zahlen: Inzidenz bei über 300

Die Stadt Pforzheim hat am Sonntag die kritische Marke von 300 Infektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage geknackt. Der Inzidenzwert lag am Sonntag (6.12.) laut Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg bei 316,8. Denselben Wert meldete das Robert Koch-Institut am Montagmorgen.

Corona Enzkreis Zahlen: Inzidenz nahe bei 200 - Welche Einschränkungen drohen

Mit einer Inzidenz von 199,4 liegt der Nachbarkreis von Pforzheim, der Enzkreis, laut Landesgesundheitsamt knapp unter dem Wert für neue Beschränkungen im Kreis. Überschreitet der Kreis die Marke von 200 für drei Tage, treten die Regeln für Hotspots in Baden-Württemberg in Kraft. Diese Umfassen unter anderem:

Ausgangssperren in der Nacht

Veranstaltungsverbote

Schließung von Friseuren