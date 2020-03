Der Allgemeinmediziner Bernd Beckers hat alle Hände voll zu tun: Er ist seit Montag der einzige Arzt in seiner Gemeinschaftspraxis in Selfkant im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg, der arbeiten darf. „Die Lage ist schon angespannt“, sagt er. Drei seiner Kollegen hatten Kontakt mit Patienten, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Deswegen bleiben sie zu Hause – obwohl sie keine Symptome zeigen. Nach einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) soll jeder für 14 Tage isoliert werden, der näheren Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person hatte, auch medizinisches Personal. Beckers: „Diese Empfehlungen sind im Moment nicht aufrechtzuerhalten.“

In Nordrhein-Westfalen sehen sich immer mehr Ärzte und medizinische Einrichtungen außerstande, die vom RKI empfohlene Quarantäne umzusetzen. Nun hat der Landkreis Heinsberg, in dem bisher 104 Corona-Fälle gemeldet wurden, reagiert: Am Mittwoch verkündete Landrat Stephan Pusch, die Regeln für Arztpraxen und Kliniken würden gelockert.

Ärzte wollen medizinische Versorgung sichern, was in Quarantäne nicht geht

Es gehe darum, die medizinische Versorgung zu sichern, sagte Pusch. Ein „zweiwöchiges Berufsausübungsverbot“ für medizinisches Personal, das Umgang mit einem Corona-Patienten hatte, sei nicht praktikabel. Symptomfreie Mitarbeiter von Arztpraxen und Kliniken, die als Kontaktpersonen gelten, sollen künftig unter Schutzmaßnahmen und regelmäßigen Corona-Tests weiterarbeiten können, sagte Pusch. „Ich denke, dass man nicht umhinkommt, so zu verfahren.“

Zuvor hatten Ärzte aus dem Kreis Heinsberg per Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Alarm geschlagen. Die „medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche Ausmaße an“, heißt es in dem Schreiben, das am Dienstag bekannt wurde. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern sei nicht mehr auszuschließen.

Landkreis Heinsberg und Stadt Aachen weichen von Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ab

Durch die vom RKI empfohlene Quarantäne würden die Krankenhäuser hochgradig behindert, warnen die Ärzte. Die Mitarbeiter seien deshalb nicht arbeitsfähig, Notdienste könnten nur mit Mühe und nur eingeschränkt besetzt werden, Schutzausrüstung gehe zur Neige.

Auch die Stadt und die Region Aachen weichen von Empfehlungen des RKI ab, um den Klinikbetrieb sicherzustellen. Bei einer Infektion in der Belegschaft auf einer Station werden Mitarbeiter ohne Krankheitssymptome künftig nicht mehr wie vom RKI empfohlen 14 Tage lang isoliert.

Nach einem positiven Coronavirus-Test bei einer Pflegekraft auf der Frühgeborenenstation seien die Folgen deutlich geworden: Weil die Frau auf der Intensivstation Kontakt mit 45 Kräften hatte, hätten diese laut RKI alle unter Quarantäne gestellt werden müssen. Damit wäre die Arbeit auf der Intensivstation zum Erliegen kommen, betonte die Klinik.

Kliniken und Ärzte schützen sich vor den Patienten

Das RKI wollte sich zum Thema auf Anfrage unserer Zeitung nicht äußern: Man kommentiere grundsätzlich keine Entscheidungen von Behörden vor Ort.

Bernd Beckers Kollegen wollen am Donnerstag wieder zur Arbeit kommen. „Wenn man sich nach allen Regeln der ärztlichen Kunst von den Patienten fernhält, ist das Risiko einer Ansteckung gering“, sagt der Hausarzt. Fieberpatienten betreten die Gemeinschaftspraxis durch einen Seiteneingang, der behandelnde Arzt trägt Seuchenschutzanzug und Maske.

Das Problem: Die Schutzkleidung reiche nur noch bis Ende der Woche, sagt Beckers. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Mittwoch: „Wir haben über 7000 Atemschutzmasken, knapp 3000 Schutzanzüge, 2000 Testsets organisiert und in den Kreis Heinsberg geschickt.“